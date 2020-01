FrieslandCampina gaat € 300 miljoen lenen op beurs

FrieslandCampina gaat € 300 miljoen lenen op de beurs om een aantal financiële knelpunten te kunnen oplossen en om een extra buffer te hebben in onzekere tijden.

De lening krijgt de vorm van een eeuwigdurende achtergestelde obligatielening. Wanneer de obligatielening precies wordt uitgezet en tegen welke rente, zal afhangen van de marktomstandigheden.

Het verzoek om de lening te mogen aangaan, is gedaan op de ledenraad van 17 december. Toen is daar ook mee ingestemd.

Noodzaak van de lening

In een folder die FrieslandCampina heeft gemaakt ter informatie van de leden, wordt een reeks redenen genoemd waarom de lening nodig wordt gevonden. Er duiken hobbels op in het traject van de ledenfinanciering. Zo worden de laatste jaren steeds meer ledenobligaties vrij te koop aangeboden, terwijl het aantal nieuwe kopers en koopopdrachten daalt. Daarbij nadert het moment dat de oude Campina-obligaties B en C moeten worden terugbetaald. Er staat voor € 71 miljoen uit, waarvan de eerste tranche van € 59 miljoen uiterlijk per 1/7/2022 moet worden afgelost. En dan is er de onrustige wereldmarktsituatie, met verstoringen zoals door de protesten in Hong Kong en de sterk flucturerende prijzen van melkbestanddelen. In die situatie is een extra buffer ook wenselijk.

Reeks van oorzaken

Ondertussen zit FrieslandCampina door een reeks van oorzaken in de voorbije jaren financieel gezien even iets minder ruim in de jas. Genoemd worden de structureel lagere winst in China, de devaluatie van de Nigeriaanse munt, de investeringen die in de voorbije jaren zijn gedaan in extra verwerkingscapaciteit en het feit dat de bereidheid en mogelijkheid van leden om zelf extra te investeren in de onderneming is afgenomen.

Meer acties nodig om ledenvermogen te versterken

In de folder geeft FrieslandCampina ook aan dat nog meer acties nodig zijn om het ledenvermogen te versterken. Probleem is namelijk dat ongeveer de helft van het eigen vermogen van het bedrijf bestaat uit ledenobligaties (€ 1,6 miljard). Een steeds groter deel van deze obligaties komt in handen van niet meer actieve leden, terwijl ook de liquiditeit van en de bereidheid tot de opkoop van intern vrij verhandelbare obligaties afneemt. Een uitweg zou zijn om de kring van kopers te vergroten. Daarover wordt mogelijk in 2022 besloten.