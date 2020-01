Franse hulp bij kwarkproductie FrieslandCampina

FrieslandCampina besteedt een deel van de kwarkproductie uit aan het Franse Eurial. Dit bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

Reden is dat de onderneming momenteel niet kan voldoen aan de vraag vanuit de markt. Daarom worden de 1 kilo-verpakkingen Campina-kwark momenteel in het Franse Jouy geproduceerd. Dat is ook te lezen op de verpakking. Eurial is uitgekozen omdat dit een partner is die in staat is om te leveren volgens de kwaliteitseisen die FrieslandCampina stelt, zo wordt meegedeeld. In Nederland produceert FrieslandCampina kwark in Maasdam. Daar wordt volgens diverse geluiden hard gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit.