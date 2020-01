Dairy Campus volgt ontwikkeling kalveren

Dairy Campus gaat 59 vaarskalveren, geboren uit koeien die deelnemen in project ‘Lactatie op maat’, volgen in hun ontwikkeling.

Van de moeders is vanuit het project informatie beschikbaar over onder meer energiebalans en metabole status. Door de kalveren te volgen, is er mogelijk een relatie te leggen tussen de omstandigheden waarin de moeder verkeerde en de ontwikkeling van het kalf.

Vastleggen vruchtbaarheidsgegevens

Van de kalveren zelf wordt regelmatig bloed getapt om de eigen stofwisseling te monitoren. Ook, in een later stadium, zullen vruchtbaarheidsgegevens worden vastgelegd en wordt het dier na afkalven de eerste honderd dagen van de lactatie gevolgd.

Mogelijk draagt het onderzoek bij aan kennis over het optimaliseren van het inseminatiemoment voor melkkoeien met het oog op hun toekomstige nageslacht. Daarnaast levert het project nog kennis op over de optimalisering van opfok van jongvee.