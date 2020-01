Bloedwateren verse koeien vaak gekoppeld aan te lage fosforvoorziening

In 2019, met name in het tweede en derde kwartaal, zijn er bij de Veekijker van Royal GD meer vragen dan normaal binnengekomen over bloedwateren bij melkvee.

In veel gevallen ging het om verse koeien die in de tweede week na afkalven dit verschijnsel lieten zien. Jasper het Lam, dierenarts bij GD, legt uit dat bloedwateren kan ontstaan bij een verstoorde mineralenbalans in het bloed, waardoor rode bloedcellen kapot kunnen gaan. De hemoglobine in de bloedbaan wordt uitgefilterd door de nieren en komt in de urine. Deze krijgt de kenmerkende roodbruine cognackleur. Deze aandoening is al tientallen jaren geleden voor het eerst beschreven en een bekend verschijnsel voor rundveedierenartsen.

Bloedtransfusie

Als veehouders dit zien, moeten ze direct contact opnemen met de dierenarts. Soms komen koeien er vanzelf door, maar in veel gevallen zullen de koeien overlijden. Om een koe te redden kan een bloedtransfusie nodig zijn, maar is geen zekerheid voor herstel.

De droogstand en het transitiemanagement kunnen een rol spelen in de opname van droge stof door de koeien na afkalven. - Foto: Roel Djikstra

Fosforvoorziening

Waarschijnlijk speelt de fosforvoorziening een rol in het ontstaan van bloedwateren bij deze verse koeien. Het Lam heeft van vijf gevallen de fosforvoorziening nagetrokken. Bij drie gevallen bleek de opname uit voer onbedoeld beneden de CvB-norm. “Vaak is door een snelle toename van melkproductie de afgifte van fosfor via de melk hoog terwijl de opname uit voeding te laag is. In het laatste geval kan de fosforwaarde van het voer te laag zijn, maar meer waarschijnlijk is de voeropname van de koeien te laag.”

Kritische blik op hele transitiemanagement

Het is daarom raadzaam om niet alleen een rantsoenberekening te maken die de fosforvoorziening dekt, maar ook de drogestofopname en de samenstelling van het rantsoen dat aan het voerhek ligt, te controleren. Er kan immers altijd verschil zijn tussen berekend en gevoerd rantsoen. Voorkomen van bloedwateren vraagt dan ook een kritische blik op het hele transitiemanagement.

Drogestofopname

Bij nader onderzoek naar de gemelde problemen met bloedwateren blijkt dat bij de meeste gevallen die dit jaar zijn voorgekomen de drogestofopname een rol speelde. De gevallen deden zich vooral voor tijdens de perioden van hitte (>25 graden) of met aanwijzingen voor (subklinische) melkziekte of leververvetting. Daardoor vreten de koeien ook minder.

Overigens is fosforgebrek niet de enige mogelijke oorzaak voor bloedwateren. Ook vergiftigingen of Babesiose, overgebracht via tekenbeten, kunnen bloedwateren als verschijnsel tot gevolg hebben.