Bio-melkprijs Eko Holland € 50,15

Eko Holland Melk op Maat verwacht haar leden in januari een biologische melkprijs van € 50,15 per 100 kilo te betalen.

Dat heeft de leverancierscoöperatie bekendgemaakt. Voor bio-dynamische melk rekent Eko Holland op een melkprijs van € 57,10 per 100 kilo. Het gaat om melkprijzen exclusief btw bij een jaarleverantie van 500.000 kilo melk met 4,41% vet en 3,47% eiwit. De prijs is inclusief de kwaliteits- en kwantiteitstoeslagen en exclusief eventuele programmatoeslagen.

Garantprijssystematiek aangepast

De biologische garantieprijs van FrieslandCampina voor januari 2020 staat op € 48,50 per 100 kilo. Deze nam met € 2,76 toe ten opzichte van december. FrieslandCampina heeft recent haar garantprijssystematiek aangepast. De huidige biologische garantieprijs is exclusief btw bij een gemiddelde levering van 550.000 kilo melk met 4,41% vet, 3,57% eiwit en 4,53% lactose. De garantieprijs is exclusief toeslagen en reservering ledenobligaties.

Nederlandse afzet

Eko Holland maakte eind vorig jaar bekend vanaf januari haar melkprijs te gaan publiceren. Klanten wijzen tijdens onderhandelingen nog wel eens naar de biologische garantieprijs van FrieslandCampina terwijl Eko Holland haar melk nagenoeg volledig in Nederland afzet. FrieslandCampina baseert zich voor haar biologisch garantieprijs voor een groot deel op de biologische melkprijzen in omliggende landen als Denemarken en Duitsland. Reden voor Eko Holland om met een eigen melkprijs te komen op basis van gesloten contracten met Nederlandse afnemers.