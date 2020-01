Animo voor omschakeling naar bio neemt weer toe

Melkveehouders tonen weer meer interesse voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een rondgang op de Biobeurs in Zwolle.

Na een flinke toename in 2016 bleef het aantal biologische melkveehouders In 2017 en 2018 stabiel, zo blijkt uit cijfers van Skal. In 2019 kwamen er zes bedrijven bij en telde Nederland 487 biologische melkveebedrijven. Edith Finke van DLV Advies en Kees van Water van Ekopart verwachten dat er komend jaar tussen de 25 en 30 bedrijven bij gaan komen. Ook zuivelaars merken dat de belangstelling toeneemt.

Eko Holland

FrieslandCampina en Rouveen nemen er momenteel geen nieuwe biologische melkveebedrijven bij. Eko Holland wel. Deze leverancierscoöperatie heeft weer volop ruimte, mede als gevolg van een deal voor levering van biologische melk aan Arla Foods. Eko Holland kan er volgens voorzitter René Cruijsen zomaar veertig leden bijhebben.

Jaarlijks 5% groei

Eko Holland is met een volume van rond de 100 miljoen kilo en ruim 200 leden marktleider. Voor het grootste deel van dit melkvolume liggen er meerjarige afnamecontracten, zo geeft Cruijsen aan. Hij verwacht dat genoemd volume melk als gevolg van marktgroei jaarlijks met 5% kan groeien. Daar komt de toenemende vraag naar biologische zuivelingrediënten voor producten als babyvoeding en sportdranken nog bij. Binnenkort start Eko Holland samen met Arla een campagne om biologische zuivel nog beter op de kaart te zetten. Na Eko Holland telt FrieslandCampina met ruim 150 leden de meeste biologische melkveehouders.