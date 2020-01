Actiebereidheid onder melkveehouders nog groot

De helft van de veehouders gaat de weg op tijdens de actie aanstaande woensdag 5 februari.

Afgelopen najaar zijn er enkele grote demonstraties geweest van boeren. De grootste is die waarbij een flink aantal boeren met hun tractoren naar het Malieveld toog. Uit de online enquête van Melkvee100Plus, die door iets meer dan 200 respondenten ingevuld is, blijkt dat drie kwart denkt dat die acties zin hebben gehad. Het zet boeren op de kaart in politiek Den Haag. Een kwart verwacht echter dat de acties geen effect zullen sorteren op de politieke besluitvorming.

Actiebereidheid groot

Aankomende woensdag staat er opnieuw een actie op de planning. De actiebereidheid blijkt nog altijd groot onder de veehouders. 38% zegt dat ze bij een volgende actie weer de weg op zullen gaan, en nog eens 11 % geeft aan bij een volgende actie aanwezig te zullen zijn, waar ze vorige keer zijn thuis gebleven.

De andere helft van de boeren geeft aan niet deel te zullen nemen aan acties. Het grootste deel daarvan, ongeveer drie kwart, is vorige keer ook niet de weg opgegaan met hun tractoren.

