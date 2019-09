Taakstraf voor veehouder wegens verwaarlozen runderen

Een 57-jarige veehouder uit Slagharen heeft een taakstraf gekregen vanwege het verwaarlozen van zijn vee.

Naast de werkstraf van 180 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, dreigt zijn bedrijf met een jaar te worden stilgelegd als hij opnieuw over de schreef gaat. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle.

De 57-jarige Johannes van der F. kreeg in 2017 en een jaar later te maken met controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens die controle-acties ging het er grimmig aan toe op het erf van de boer.

Runderen moesten door mest waden

In juni vorig jaar kreeg Van der F. al drie weken cel voorwaardelijk opgelegd omdat hij de aanwezige dierenarts dreigde ‘door de kop te schieten’. Tijdens de controle in maart 2017 was de bodem van alle ligboxen aangekoekt met een laag oude en verse mest. Honderd runderen moesten door de mest waden om bij de drink- en voerbakken te komen. Ook de vloer in de jongveestal, waar 35 runderen zaten, was aangekoekt. Bij de controle in februari 2018 werd een vergelijkbare situatie aangetroffen, zo schrijft de rechtbank in haar vonnis. Voor de mest had Van der F. een verklaring: in 2016 had hij zijn stallen laten renoveren. Daarbij was er een fout gemaakt in de mestput: een verkeerd geplaatste muur zorgde ervoor dat bij het mixen de mest tot over de roosters klotste. De veehouder maakte altijd na het mixen schoon, zei hij op de zitting twee weken terug. Maar omdat de inspecties telkens vlak na het mixen plaats vonden, was hij daar nog niet aan toegekomen.

Zieke runderen

De rechtbank vindt het zeer onwaarschijnlijk dat beide controles toevallig net na het mixen van de mest plaatsvonden. Bovendien wist de veehouder van de constructiefout en mocht verwacht worden dat hij het euvel zou verhelpen. Ook werden bij beide controles zieke runderen aangetroffen die geen eigen onderkomen hadden. Eind maart 2017 zijn 56 runderen afgevoerd. Daar zaten ook kalveren tussen die niet passend gehuisvest waren, aldus de rechters. In februari 2018 troffen controleurs opnieuw kreupele dieren in de stallen. De rechtbank stelt vast ‘dat de huisvesting en de verzorging van de runderen volstrekt onvoldoende waren en dat door de situatie in de stallen de gezondheid en het welzijn van de dieren ernstig werden benadeeld’.