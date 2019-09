Schouten: verbod op dikbil kan wettelijk niet

Een fok- of houdverbod voor dubbelgespierde runderrassen (dikbillen) is wettelijk niet mogelijk. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer wilde weten of een verbod mogelijk was als onvoldoende voortgang geboekt zou worden bij de trajecten om natuurlijke geboortes bij de rassen weer mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat vleesvee weer natuurlijk kan afkalven, is in 2014 het project Bewust Natuurlijk Luxe (BNL) opgestart. Uit een evaluatie door Wageningen UR blijkt dat genetische selectie op specifieke kenmerken tijd kost en dat een periode van 3 jaar te kort is om de beoogde genetische vooruitgang te halen. De onderzoekers concluderen dat de behaalde genetische vooruitgang het gunstigste is wat in dit stadium verwacht kan worden. Daarnaast is volgens WUR het draagvlak voor meer natuurlijke geboortes onder fokkers van luxe vleesvee duidelijk versterkt. Het ministerie heeft een nieuwe financiële bijdrage toegezegd voor de voortzetting van het project.