Schouten en kalversector oneens over budget verduurzaming

Landbouwminister Carola Schouten heeft een meningsverschil met de kalversector over de uitvoering van de toekomstvisie van deze sector.

De sector heeft gevraagd om budget voor de uitvoering van de toekomstvisie, maar Schouten zegt dit niet te hebben.

Tijdens een debat over dierenwelzijn is D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zeer kritisch over het sectorplan voor het verduurzamen van de kalversector. “Bij de kalversector zie ik nog geen enkele stap. Kennelijk heeft de minister ook ruzie met ze en willen ze weer geld voor iets. Ik vind het ook echt niet kunnen”, zegt De Groot.

Kritisch kijken naar huidige systeem

Schouten zegt dat gesprekken heeft gevoerd met de kalversector, onder andere over de import van kalveren om ze hier af te mesten. “De sector geeft zelf aan bereid te zijn kritisch te kijken naar het huidige systeem en ook naar de mate van import van kalveren uit andere landen en hoe zich dat verhoudt tot de Nederlandse kalveren”, legt Schouten uit. Ze heeft onder andere gesproken over de lange transporten die hierbij plaatsvinden, die Schouten onwenselijk vindt. “De kalversector heeft zelf een aantal stippen op de horizon gezet en het klopt dat ik er met de kalversector nog niet uit ben, omdat ze ook een fors bedrag willen, maar ik heb het geld niet. Daar zit ook de kern van het vervolg van het overleg”, aldus Schouten.