Rabobank: groei melkproductie in exportregio’s beperkt

De groei van de melkproductie in belangrijk zuivel exporterende landen blijft ook in de tweede helft van 2019 beperkt.

Mondiale zuivelmarkten lijken hierdoor ook in de resterende maanden van het jaar goed in balans te blijven. Deze verwachting spreekt Rabobank uit in haar meest recente zuivelupdate.

Relatief hoog niveau

De bank geeft aan dat de prijzen van basiszuivelproducten op de wereldmarkt op een relatief hoog niveau zijn gebleven. De melkprijzen in Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten (VS) bieden ruimte voor een gezonde marge. Europa is hierop volgens Rabobank vooralsnog een uitzondering. De marges van Europese melkveehouders staan bij het huidige niveau van de melkprijzen onder druk als gevolg van opgelopen voerkosten. Tijdens de eerste 2 maanden van het derde kwartaal is de gemiddelde Europese melkprijs minimaal gestegen ten opzichte van juni tot € 33,51 per 100 kilo in augustus.

Gevolgen van droogte

Gedurende de resterende maanden van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 verwacht de Rabobank dat de gevolgen van de recente droogte en aanhoudende tekorten in bodemvocht zichtbaar blijven. Als gevolg van gunstigere weersomstandigheden in de drogere gebieden in Nederland lijken ondernemers hun ruwvoervoorraden wel enigszins te kunnen aanvullen met een goede snede gras in de laatste maanden van het groeiseizoen. In de wintermaanden zullen de ruwvoervoorraden in Noordwest-Europa desalniettemin beperkt zijn. Daarnaast wijzen de huidige marges en het sentiment onder melkveehouders ook niet op een sterke groei van de melkproductie komende 6 maanden. De start van het nieuwe groeiseizoen zal erg belangrijk zijn voor de mate van groei van de EU-melkproductie in 2020.

Amerikaanse melkproductie

Ondanks de verbeterde melkprijzen en marges in de VS verwacht de Rabobank dat de toename van de Amerikaanse melkproductie vooralsnog bescheiden zal blijven. Melkverwerkers zijn momenteel terughoudend met het accepteren van extra melk en regionaal is er sprake van een gebrek aan verwerkingscapaciteit. In Nieuw-Zeeland zijn de weersomstandigheden komende maanden, de maanden waarin de melkaanvoer traditioneel het hoogst ligt, bepalend. Voor september en oktober is er in Nieuw-Zeeland een verhoogd risico op wisselvallig en kouder weer, mogelijk zelfs met sneeuw op het Zuidereiland.