RVO: Mislukt vanggewas in mais opnieuw inzaaien

Bedrijven die hebben gekozen voor onderzaai in mais op zand en löss en waar het ingezaaide gewas geheel of deels is mislukt kunnen dat alsnog opnieuw inzaaien.

Indien door droogte en hoge temperaturen het onderzaaigewas is mislukt, kunnen boeren op die manier alsnog voldoen aan de voorwaarden. Het gewas moet niet alleen zijn ingezaaid, maar er moet ook een gewas staan volgens RVO.nl. Onderzaai aantoonbaar Op percelen waar de mais voor 1 oktober is geoogst kan nog uiterlijk 1 oktober opnieuw worden gezaaid. Op percelen die na 1 oktober worden geoogst mag ook opnieuw het oorspronkelijk ingezaaide gewas worden gezaaid. Wel moet dan aantoonbaar zijn dat er ook werkelijk was ondergezaaid. Voorwaarden In ieder geval moet het vanggewas dat geteeld wordt als hoofdteelt per formulier worden doorgegeven aan RVO, voor overige vanggewassen kan dat via RVO.nl. De voorwaarden en toegestane gewassen voor volgteelt en hoofdteelt verschillen per maissoort en het oogsttijdstip en staan opgesomd op RVO.nl.