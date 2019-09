Prijsindex GDT-veiling zakt licht

De prijsindex van de Global Dairy Trade, Fonterra’s internetveiling voor zuivelproducten, zakte dinsdag 3 september met 0,4% ten opzichte van de vorige sessie op 20 augustus.

De index is een gewogen gemiddelde van de prijsmutaties van alle verhandelde producten. Daaronder waren dan ook verschillen te zien. De opbrengst van boter bleef met $ 4.029 per ton vrijwel gelijk, boterolie zakte 1,5% naar $ 4.988. Dat past bij de prognose van instabiele prijzen voor melkvet. Vollemelkpoeder, 14 dagen geleden nog iets duurder verkocht, ging nu 0,8% in de min, naar $ 3.076 per ton. Daarbij kan de voor Chinese kopers ongunstige valutakoersen een rol gespeeld hebben.

Mageremelkpoeder werd 0,7% duurder ($ 2.500 per ton). Rennet caseïne boekte de relatief grootste prijsstijging van 4,6% naar $ 6.632 per ton.

Het aantal deelnemers aan de internetveiling was ditmaal 197. Zij zorgden in 13 biedronden (1 meer dan op 20 augustus) voor een omzet van 39.689 ton zuivelproducten.