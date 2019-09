Overname Dupontcheese NL door Vandersterre afgerond

Milcobel en Vandersterre hebben de overname van de activiteiten van Dupontcheese Nederland afgerond.

Dupontcheese Nederland, het dochterbedrijf van zuivelcoöperatie Milcobel dat instaat voor de distributie van authentieke en ambachtelijke kazen in Nederland, komt daarmee per 30 september 2019 in handen van familiebedrijf van Vandersterre Groep Bedrijven. Met deze overname versterkt Vandersterre zijn positie op de Nederlandse kaasspecialiteitenmarkt en zal het ook het gamma buitenlandse kaas en andere versassortimenten voor kaashandels gaan voeren en uitbreiden.

Belgische markt

Milcobel neemt met Dupont Cheese België de verdere verdeling en groei van de eigen merkkazen (o.a. Brugge, Nazareth en abdijkazen) in België en het buitenland voor z’n rekening. En het mikt ook op groei voor de versnijdings- en verpakkingsactiviteiten en distributie van Belgische en buitenlandse kaasspecialiteiten op de Belgische markt.