Netwerk Grondig pleit voor importvrije vleeskalverhouderij in 2025

De import van honderdduizenden kalveren op jaarbasis druist in tegen alle doelen en het streven naar een integraal kringloopsysteem.

Dat stelt Netwerk Gronding in een open brief ’MilkKOEiEN schaduwnota’ aan minister Schouten. De belangenorganisatie pleit voor een importvrije vleeskalverhouderij in 2025.

Alleen nog gehouden als rosékalveren onder ruimere huisvestingsnormen

Nederlandse kalveren zouden in de visie van Grondig alleen nog gehouden moeten worden als rosékalveren onder ruimere huisvestingsnormen en welzijn- en duurzaamheidseisen. De organisatie vraag de minister financieel bij te dragen aan verkennend onderzoek naar een keten van uitstootkalveren tot rosévlees, afkomstig van grondgebonden melkveehouders. Een keten van minimaal het Beter Leven-keurmerk 2 sterren is volgens de organisatie een reëel uitgangspunt.

Grondig geeft aan geschokt te zijn door de stijgende trend van het aantal importkalveren. Het aantal importkalveren zou dit jaar kunnen oplopen tot rond de 875.000. De organisatie kan zich niet vinden in de plannen van de kalversector om de kalverimport in 2030 verminderd te hebben met 20% ten opzichte van 2019.

‘Onethisch en onvoorstelbaar’

Grondig benoemt de gevolgen van de kalverimport, zoals het risico op ziekte-insleep en structureel lage prijzen voor nuchtere kalveren die door Nederlandse melkveehouders worden aangeboden. Ook vragen ze zich af hoe het mogelijk kan zijn dat in 2017 160.000 melkkoeien moesten worden afgevoerd vanwege het fosfaatmestprobleem, terwijl in datzelfde jaar rond de 800.000 kalveren werden geïmporteerd. Grondig noemt dit onethisch en onvoorstelbaar.

De basisprincipes van kringlooplandbouw staan volgens Grondig haaks op het importeren van kalveren van Ierland tot Polen en veel landen die daartussen zitten. De belangenorganisatie vindt dat deze jonge dieren in het land waar zij geboren zijn, dienen op te groeien.