NVWA-IOD: illegaal antibioticagebruik in Noord-Nederland

Rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben administratie en een hoeveelheid antibiotica in beslag genomen bij een veehandelaar in Noord-Nederland. Dat gebeurde tijdens de doorzoeking van meerdere bedrijfslocaties.

Een veehandelaar wordt ervan verdacht kalveren illegaal met antibiotica te behandelen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Dat meldt NVWA.

Verdachte veehandelaar vermoedelijk tussenhandelaar

De veehandelaar wordt ervan verdacht de kalveren zonder tussenkomst van de dierenarts te hebben behandeld. Dat mag alleen op voorschrift van de dierenarts. Ook is hiervan geen melding gemaakt in het logboek. Melden en registreren van antibioticagebruik is verplicht.

Volgens NVWA is de veehandelaar vermoedelijk een tussenhandelaar. Zijn kalveren zouden eerst enige tijd elders geplaatst worden, voordat ze naar de slacht gaan. Dieren die zijn behandeld, mogen pas naar de slacht wanneer de wachttijd is verstreken en er geen middelen meer in het dier aanwezig zijn.