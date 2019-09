NMV steunt protestactie Den Haag

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) staat ‘niet negatief’ tegenover de actie die boeren plannen in Den Haag op 1 oktober. Dat zegt Harm Wiegersma, voorzitter van NMV in een reactie op de demonstratieplannen.

“Ik zie dat de frustratie bij veel melkveehouders en ook bij onze leden hoog oploopt. Leden hebben aangegeven dat ze naar Den Haag zullen gaan.” De vereniging kijkt nog hoe het eventueel de organisatie bij kan staan. “Uitgangspunt moet wel zijn dat de actie netjes verloopt. Het idee is vrij spontaan ontstaan, dus we willen wel nadenken over hoe we hier aan bij kunnen dragen.”

Agractie

Intussen werkt de organisatie van de actie, gedoopt tot Agractie, aan het ontwikkelen van een website. Op agractie.nl is binnenkort alle informatie te vinden. Ook wordt er een doneeractie opgezet om het ingeschakelde communicatiebureau dat onder andere deze website regelt, te bekostigen. De schatting is dat er inmiddels ‘duizenden’ aanmeldingen zijn.

Bedrijven achter de actie

De organisatie weet ook dat veel bedrijven rondom de boerenkring zich achter de actie scharen. Een van hen is ForFarmers. De veevoerleverancier staat de organisatie bij in het opzetten van de actie en vindt het terecht dat boeren naar Den Haag stappen. "We snappen wat boeren dwars zit. Ze werken hard en krijgen veel negativiteit over zich heen. Als dan een politicus zegt dat de helft van het vee maar weg moet, is dat frustrerend. ForFarmers snapt dat", aldus een woordvoerder van de veevoerfabrikant. "Om in de woorden van de minister te spreken: dat is niet chic. Dus staan we onze klanten bij." Hoeveel geld er met de ondersteuning gemoeid is, is niet bekend, ook is nog onduidelijk of adviseurs of medewerkers van ForFarmers bij de actie aanwezig zullen zijn.