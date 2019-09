Muizenplaag teistert ook veehouders op zware Betuwse klei

Veehouders in de Betuwe worden, net als eerder hun collega’s in Friesland, momenteel geteisterd door grote muizenschade. Met name de laatste maand grijpt de schade hand over hand om zich heen.

Regiobestuurder Hans van Beuzekom van LTO Noord stelt dat de boeren met de handen in het haar zitten, want waar in Friesland doorgaans genoeg water voorhanden is om percelen te bevloeien, laat de lage waterstand op veel plekken in de Betuwe geen bevloeiing toe.

Percelen met zware rivierklei

Opvallend is bovendien dat de muizenschade optreedt in percelen met zware rivierklei. Met name de percelen waar eerder al droogtescheuren zijn gevormd zijn een aantrekkelijk doelwit voor de muizen. Ze kunnen daar vrij gemakkelijk de grond in en vermeerderen zich snel. Veehouders weten nu vaak niet wat ze moeten doen, weet ook loonwerker Dirk Kievit. Een zwaar aangetast stuk grasland simpelweg opnieuw inzaaien, is geen oplossing. Eerst moeten de muizen weg. De vraag is echter, hoe?

Geen compleet beeld

Het waterschap Rivierenland probeert mee te denken en helpt waar het kan. “Wie een bedrijf heeft langs een grote watergang, heeft geluk”, weet Kievit. Daar kunnen een paar vijzelpompen worden neergezet en worden de muizen eenvoudig verdreven. Elders gaat het minder snel. Hoe groot het getroffen gebied precies is, valt nu nog moeilijk te zeggen. Veel boeren hebben waarschijnlijk nog geen compleet beeld, meent Van Beuzekom. Hij zag de omvang van de schade ook pas toen hij kort geleden met de trekker door het land reed. Kievit stelt dat de schade zich voordat in het hele gebioed tussen Gorinchem en Tiel.