Muis ondermijnt Betuwe en Achterhoek

Friesland heeft niet langer het alleenrecht op muizenschade.

Na opnieuw een droge zomer verschijnen de knaagdieren op meer plekken. In de Betuwe, maar ook in een deel van de Achterhoek is de muizenschade fors en neemt toe. Reden voor voerleverancier AgruniekRijnvallei om in Rumpt (Gld.) een demodag muizenschade te houden.

Schade het grootst in Betuwe

In de Betuwe is de schade het grootst, stelt Richard ter Beek van AgruniekRijnvallei. “Sommige percelen zijn compleet opgevreten. Daarbij is de schade in het deel tussen Buurmalsen en Culemborg het grootst.” Ter Beek merkt wel dat er op perceelsniveau grote verschillen zijn. Op sommige plekken is niks te zien. Al maakt hij een kanttekening. “In de Betuwe is muizenschade een nieuw fenomeen. Veel boeren herkennen het probleem niet direct. Juist vanwege die onbekendheid is deze demodag zo nodig.”

Tijdens de demodag horen boeren onder meer hoe zij hun percelen het best onder water kunnen zetten in de strijd tegen muizenschade. - Foto: Anne van der Woude

Gevolgen Achterhoek

In de Achterhoek – met name in het gebied rond Doesburg en Zevenaar – is muizenschade ook een groeiend probleem. Daar kunnen de gevolgen groter zijn, zegt Ter Beek. “In de Betuwe hebben we genoeg water om muizen te bestrijden, dat is in de Achterhoek wel anders.”

Tweede droge zomer

De oorzaak van de muizenoverlast lijkt vooral de tweede opeenvolgende droge zomer te zijn. Ter Beek: “Vorig jaar zijn in de zomer scheuren in de rivierklei ontstaan. Die zijn daarna niet meer dicht geweest en deze zomer was het wéér droog. Juist onder die kleigrond bouwen muizen hun nesten.”

Meer uitleg over muizenproblematiek en -bestrijding

Tijdens de demodag wil AgruniekRijnvallei boeren meer uitleg geven over de muizenproblematiek en -bestrijding. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat veehouders door muizen niet alleen een najaarssnede missen, maar ook de eerste snede in het nieuwe jaar. Of dat gras doorzaaien geen zin heeft; zo voer je muizen nog meer. Ter Beek: “Qua bestrijding laten we zien hoe boeren hun percelen het best onder water kunnen zetten. Hoe ga je dan te werk en welke methode is het meest effectief? Daarnaast merken we dat iedereen – van boer tot loonwerker – nog zoekende is als het om muizenschade gaat. We proberen daarom een coöperatieve oplossing te vinden.”

De demodag duurt van 13.30 tot 15.30 uur. Adres: Eigen Blokweg, Rumpt.