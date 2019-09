Mesdagfonds daagt RIVM voor rechter

Het Mesdag Zuivelfonds gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de rechter dagen.

Via een gang naar de rechter wil het Mesdagfonds inzage krijgen in stikstofberekeningen van RIVM voor de neerslag (depositie) van stikstof (ammoniak) in natuurgebieden. Dat meldt het Mesdagfonds. Volgens voorzitter Jan Cees Vogelaar ‘lijkt het stikstofmodel van RIVM fouten te bevatten’. Wetenschappers die voor het Mesdagfonds het rekenmodel willen controleren, krijgen geen inzage in het model en de onderliggende gegevens. Overleg daarover is mislukt, volgens Vogelaar, en daarom volgt nu de gang naar de rechter.

Mesdagfonds vermoedt dat ammoniakconcentratie wordt overschat

In natuurgebieden wordt nu de ammoniakconcentratie gemeten via meetbuisjes in het zogenoemde MAN-meetnet. “Ontbrekende metingen worden nu zodanig ingevuld dat de ammoniakconcentratie wordt overschat”, aldus Vogelaar. “Vervolgens worden die meetgegevens in een model omgerekend naar depositie in natuurgebieden. Wij willen inzage om te zien hoe dat precies gebeurt.”

RIVM wacht eerst de dagvaarding af voor het met een reactie komt, geeft een woordvoerder aan.