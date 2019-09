Luchtwasser niet gewenst, maar toch subsidie

De overheid stimuleert kalverhouders met een subsidieregeling om te investeren in luchtwassers, maar doet niets voor de ontwikkeling van alternatieve systemen.

Overheden, de provincie Noord-Brabant voorop, stimuleren dat de veehouderij naar andere emissiearme systemen dan luchtwassers gaat. Dat is immers een end-of-pipe-oplossing, die niets doet aan het binnenklimaat, energie verbruikt en afvalstoffen produceert. Bovendien worden vraagtekens gezet bij de functionaliteit en de rol van de wasser bij stalbranden. Terecht of onterecht: het is een omstreden systeem dat steeds meer weerstand oproept.

RAV-lijst

De vleeskalverhouderij loopt als kleine sector niet voorop bij het ontwikkelen van emissiebeperkende systemen. Er staat weliswaar een tiental systemen op de RAV-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) maar dat betreft vooral chemische, biologische of gecombineerde luchtwassers die voor andere sectoren zijn ontwikkeld. Afhankelijk van de uitvoering en percentage reductie hebben deze een emissie van 0,18 tot 1,1 kilo ammoniak per plaats.

Hellende roostervloer

Er zijn 2 alternatieve systemen: een stal met hellende roostervloer heeft een emissiefactor van 2,5 kilo ammoniak. Bij een bolle rubber toplaag en afdichtflappen is de factor 1,9 kilo.

Feit is dat luchtwassers nog keihard nodig zijn. De maximale emissiefactor voor vleeskalveren bij nieuwbouw is nu 2,5 kilo ammoniak per dierplaats. Voor kalverhouders in Brabant is dat 1,8 kilo. Dat betekent dat ondernemers in die provincie vandaag alleen met de luchtwasser uit de voeten kunnen. Verder moeten kalverhouders in Noord-Brabant op termijn alle stallen emissiearm hebben; de eerste zijn de stallen van 20 jaar en ouder. Deze moeten uiterlijk 1 april 2020 een aanvraag indienen en hebben 2 jaar de tijd de wijzigingen door te voeren. In andere provincies moet alleen in het geval van nieuwbouw aan de lagere emissiefactor worden voldaan.

Stimuleringsregeling welzijnsvriendelijke vloeren

Omdat de toepassing van emissiearme systemen zo langzaam gaat, subsidieert de overheid investeringen hierin, samen met het aanschaffen van welzijnsvriendelijke vloeren. De regeling is 1 september voor de tweede keer dit jaar geopend en blijft dat tot het einde van de maand. Het is een opvallende dubbele opstelling: luchtwassers stimuleren en tegelijkertijd er eigenlijk vanaf willen.

De investeringsregeling is natuurlijk prettig voor de kalverhouders. Het doet echter niets voor de broodnodige ontwikkeling van alternatieve systemen. Sterker nog: het probleem verergert alleen maar. De blijvers investeren aangejaagd door subsidies in luchtwassers die ter discussie staan en nog langjarig blijven toegestaan.