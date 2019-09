Leveranciers Bel vrezen vertragingstactiek kaasmaker

Bel Leerdammer probeert het tussenvonnis aan te vechten.

Bel Leerdammer zoekt een manier om het tussenvonnis van augustus jongstleden aan te vechten en in hoger beroep te gaan. Daarmee wil het bedrijf proberen uit de ongunstige situatie te komen waarin het nu zit. Voor de boeren levert dit vooral vertraging van de uitbetaling op.

Dit meent advocaat Dinant te Biesebeek van een groep van inmiddels ruim 420 (ex-)leveranciers. Advocatenkantoor Stibbe, dat Bel Leerdammer bijstaat, wil niet reageren ‘omdat de zaak onder de rechter is’.

Achterstallig melkgeld

Volgens het tussenvonnis van augustus zou Bel Leerdammer nog ruim €20 miljoen aan achterstallig melkgeld moeten betalen aan leveranciers over de periode 2011-2015. Daar zou nog van kunnen worden afgeweken als de kaasmaker voor 2 oktober met voldoende bewijs komt dat het anders zit. Zo niet, dan dient het bedrijf voor die tijd aan te geven hoe ze de leveranciers wil compenseren: via een individuele herberekening van het achterstallige melkgeld, of via een collectieve regeling.

Vaker geschil met leveranciers

Het is niet de eerste keer dat Bel Leerdammer een geschil heeft met de leveranciers over de melkprijs. Na een tussenvonnis van eveneens de rechtbank in Dordrecht betaalde Bel Leerdammer ook al een miljoenenbedrag na. De rechtbank achtte toen bewezen dat Bel zich niet aan de afgesproken referentieprijs (van Cono) had gehouden.