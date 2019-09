Kale en hoogste melkprijs verder uiteen

De gemiddelde melkveehouder die geen enkele plus bovenop de melkprijs pakt, is dit jaar ongeveer 25 cent per 100 kilo minder af dan vorig jaar. De veehouder die alle toeslagen die er te pakken zijn pakt, ontvangt juist 42 cent meer. Dit blijkt uit de prijzen die Boerderij bijhoudt van tien in Nederland actieve verwerkers.

Vorig jaar tot en met augustus lag de (rekenkundig) gemiddelde kale melkprijs op € 34,17 per 100 kilo. Dit jaar bedraagt die prijs € 33,91. De beste betaler van de tien is DeltaMilk, met een gemiddelde van € 35,83 per 100 kilo.

De gemiddelde melkprijs inclusief alle toeslagen bedroeg vorig jaar € 36,48 per 100 kilo. Dit jaar bedraagt die € 36,90 per 100 kilo. Het Belgische Milcobel blijft hierbij het verste achter, omdat die amper nog toeslagen heeft, afgezien voor een bescheiden groep boeren die zowel VLOG als weidegang heeft. Voor hen is een toeslag van ruim € 1 per 100 kilo.

Aantal leden dat hoogste melkprijs ontvangt, verschilt per verwerker

De hoogste melkprijs is te ontvangen bij coöperatie DeltaMilk, waar tot en met augustus meer dan € 41 per 100 kilo kan worden ontvangen. Op enige afstand daarvan volgt Cono Kaasmakers. Daar is het echter het overgrote deel van de leden dat de maximale melkprijs ontvangt, terwijl het bij DeltaMilk gaat om 20 tot 25% van het aantal leden. Bij FrieslandCampina kan uiteindelijk zo’n 10% van de leden de hoogste toeslag pakken, bij A-ware gaat het om ongeveer de helft van de leveranciers.

Het aantal veehouders dat enkel de kale melkprijs ontvangt, wordt ondertussen steeds kleiner. Een meerderheid pakt een weidetoeslag. Wie dat niet kan, probeert vaak wel een andere duurzaamheidstoeslag te ontvangen, bijvoorbeeld voor VLOG.