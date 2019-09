KWS: Maisoogst rond 16 september van start

De maisoogst kan in Zuid-Nederland rond 16 september van start gaan. Dat verwacht veredelaar KWS naar aanleiding van de laatste drogestofmetingen.

KWS komt op de hakseldatum uitgaande van een toename in droge stof in de korrel van 0,8% per dag en het gegeven dat de monstername-datum reeds een aantal dagen geleden is. Als gevolg van de afnemende dag- en nachttemperatuur in de komende dagen en weken richting nazomer, neemt de drogestofstijging af. In het midden van Nederland start de maisoogst naar verwachting rond 19 september; in het Noorden rond 23 september.

Trage start

De mais startte traag dit jaar. De koude meimaand zorgde voor een achterstand in de beginontwikkeling. De verwachting was daarom dat veel mais niet rijp zou zijn voor 1 oktober, ook niet de vroege mais. Daarom is door loonwerkbedrijven veel ondergezaaid, meer dan de bedoeling was.

Uitzonderlijke stijging

KWS noemt het opvallend dat in 1 week, tussen 22 en 30 augustus, het drogestofpercentage in de korrel tussen 1,2 en 1,5% per dag steeg. Dat is uitzonderlijk want onder goede weersomstandigheden gaat de stijging van de droge stof in de korrel met 1% per dag.

Grote verschillen

Uit meetgegevens in de 3 regio’s blijken grote verschillen. Ondanks dat op de locatie in Zuid-Nederland 1 week later is gezaaid, is de achterstand in afrijping ingehaald. Ook dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen en toe te schrijven aan de klimatologische verschillen tussen het Zuiden en Noorden.