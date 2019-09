Hochwald Foods houdt de augustus-melkprijs voor de vierde maand op rij gelijk.

Hochwald Foods houdt de augustus-melkprijs voor de vierde maand op rij gelijk op € 33,93 per 100 kilo, Dit is de kale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo per jaar, ex btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen bedraagt € 36,23 per 100 kilo. Gemiddeld over de eerste 8 maanden bedraagt de kale melkprijs € 34,36.