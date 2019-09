Groep Cono-boeren naar rechter om ‘vrijheid’

Een groep van 8 Noord-Hollandse leden van coöperatie Cono stapt naar de rechter om meer ondernemersvrijheid af te dwingen, zo meldt hun advocaat Dinant te Biesebeek. Cono is teleurgesteld over de rechtsgang.

De bezwaren van de boeren zijn volgens Te Biesebeek veelzijdig en uiteenlopend, en vaak ook van persoonlijke aard, maar vooral gericht tegen wat de boeren zien als een aaneenschakeling van bovenwettelijke eisen.

Kritische Cono-boeren

De uitbreiding van het duurzaamheidsprogramma van Cono met het programma ‘Belonen op resultaat’ was voor deze club boeren, die zich zelf de ‘kritische Cono-boeren’ noemt, de bekende druppel die de emmer deed overlopen, aldus Te Biesebeek. Dit programma geeft een veehouder recht op een plus op de melkprijs, € 0,75 per 100 kilo. Daarvoor moet men wel voldoen aan een 18-tal voorschriften. Dit zijn regels voor voer-, en energieverbruik, gewasbescherming, graslandgebruik, natuurbeheer, gebruik van glyfosaat, kalversterfte, levensduur rundvee en dergelijke. Het zijn volgens de boeren veel regels waar een individuele veehouder niet altijd aan kan voldoen, óók al zou hij dat willen. Het zijn volgens de advocaat ook regels die niets van doen hebben met de melkproductie of de kwaliteit van de te leveren melk.

Toetsen op rechtmatigheid

In 2020 moeten bovendien alle leden-melkveehouders van Cono VLOG-waardige melk produceren. Ook deze verplichting stuit op bezwaren, eveneens om bovengenoemde redenen.

De bijstand die de boeren hebben gevraagd aan de Zwolse advocaat is er volgens hem niet op gericht om zich te keren tegen CONO maar wel om haar besluiten te laten toetsen op rechtvaardigheid en rechtmatigheid.

Cono teleurgesteld

Dat een kleine groep Noord-Hollandse Cono-leden naar de rechter stapt tegen wat zij zien als coöperatiedwang, is heel teleurstellend en vervelend. Aldus directeur Wim Betten in reactie op een bekendmaking van advocaat Te Biesebeek. “We hebben veel met deze boeren overlegd en ook mediation aangeboden, maar dat is niet gelukt.”

De 8 leden maken bezwaar tegen de plicht om per 2020 Vlog-waardige melk te leveren en tegen het jongste Caring Dairy-duurzaamheidsprogramma. Het tast hen aan in hun vrijheid, zonder dat ze meer melkgeld beuren, stellen ze.

Betten is het daarmee oneens: “Wij betalen als Cono niet bepaald de laagste melkprijs en doen alles om zo veel mogelijk waarde uit de markt te halen. Dat bewijzen we jaar op jaar. Maar we moeten er wel wat voor doen. De overgrote meerderheid van de leden ziet dat ook zo. Een van onze belangrijkste markten eist Vlog. Dat kunnen we niet negeren. Caring Dairy is vrijwillig. Deze 8 leden willen echter weinig. Eigenlijk zeggen ze: jij moet gewoon die kaas duur verkopen en verder geen gedoe. Zo gaat het helaas niet.”