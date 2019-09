Geen extra wettelijke maatregelen kalveren

Landbouwminister Carola Schouten gaat geen extra maatregelen eisen voor het welzijn van kalveren.

Dat schrijft ze in een reactie op een verzoek van Wakker Dier om luchtwegproblemen bij kalveren aan te pakken en om betere vloeren verplicht te stellen. Schouten is voorstander van het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van kalveren, maar wil hier geen wettelijke normen aan hangen.

Programma duurzame veehouderij

Schouten verwacht deze maand een plan van aanpak van de kalversector met daarin ambities en concrete doelstellingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, gebruik antibioticum, stalsystemen en transport. Het rapport is onderdeel van het programma duurzame veehouderij waar het ministerie mee is begonnen. Daarnaast worden via een stimuleringsregeling het toepassen van welzijnsvriendelijke vloeren aangemoedigd. Vorig jaar hebben 145 bedrijven een aanvraag gedaan voor deze stimuleringsregeling. Deze maand gaat deze stimuleringsregeling opnieuw open.