FrieslandCampina wil koploper zijn met duurzaamheid

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina streeft naar een leidende positie met duurzaamheid.

FrieslandCampina wil dit en volgend jaar circa 4.000 ledenbedrijven bewegen om mee te doen met het programma Winnen met Klimaat & Natuur.

FrieslandCampina en zijn leden streven naar een leidende positie met duurzaamheid, zo stelt het. Winnen met Klimaat & Natuur is een vervolg op de studiegroepen over klimaat, kringlopen en natuur, waaraan meer dan 850 leden-melkveehouders deelnamen.

Het programma biedt praktische ondersteuning in de vorm van workshops. Ook is er een nieuwe digitale tool om de beoogde effecten in beeld te brengen. Of deelname extra punten of geld oplevert kon FrieslandCampina gisteren niet duidelijk maken.