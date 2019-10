FrieslandCampina en Arla verlagen melkprijs beide licht

Leden van FrieslandCampina ontvangen over oktober een kwartje per 100 kilo melk minder dan over de voorgaande maand. De garantieprijs komt daarmee uit op € 34,75 per 100 kilo.

In de verlaging zit ook een neerwaartse correctie van 24 cent verwerkt. Deze is nodig omdat de uitbetaalde melkprijs van de referentiebedrijven eerder te hoog was ingeschat. Ook Arla verlaagt de melkprijs voor oktober, maar minder dan FrieslandCampina doet. Bij Arla gaat er slechts 11 cent van de gangbare melkprijs af. Daarmee komt de kale melkprijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo bij Arla uit op € 33,56 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. Bij FrieslandCampina komt de vergelijkbare prijs uit op € 34,21 per 100 kilo. De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen bedraagt bij Arla en FrieslandCampina achtereenvolgens € 35,89 en € 36,71 per 100 kilo.

Biologische melkprijs onveranderd

De biologische melkprijs blijft bij FrieslandCampina onveranderd. Wel zit in de garantieprijs voor oktober (€ 47,50) een neerwaartse correctie verwerkt van 34 cent. Bij Arla gaat er 13 cent af van de biologische melkprijs. Bij 1,1 miljoen kilo per jaar komt die uit op € 45,42 per 100 kilo, bij FrieslandCampina is dat € 1,94 per 100 kilo meer.