Fosfaatrecht daalt verder in prijs

De vraag naar fosfaatrechten valt tegen en handelaren spreken van een rustige handel.

Kopers laten het momenteel afweten in de fosfaatmarkt. Door de prijs voor de fosfaatrechten wat te verlagen, hopen verkopers wat meer leven in de brouwerij te krijgen. De prijs zakte vorige week al naar een niveau van iets boven de € 150 per netto kilo. Deze week gaat er € 7 van de prijs af. De Boerderij-notering staat nu op € 142 tot € 144 per netto kilo fosfaat.

Weinig verandering in markt fosfaatrechten

Voor de komende weken wordt weinig verandering in de markt verwacht. Handelaren verwachten niet zo’n hectische markt als een jaar terug. De meeste melkveehouders hebben het qua fosfaatruimte goed geregeld, merken handelaren.

Prognose: dalende prijs