Fonterra uit joint venture met FrieslandCampina

Fonterra heeft haar belang in DFE Pharma, een joint venture met FrieslandCampina, verkocht aan CVC Strategic Opportunities, een fonds in beheer bij investeringsmaatschappij CVC Capital Partners.

De investeringsmaatschappij betaalt omgerekend rond de € 362 miljoen voor de aandelen in de producent van hulpstoffen voor medicijnen met productiefaciliteiten in Duitsland, Nieuw-Zeeland, India en Nederland. Daar kan afhankelijk van de resultaten bij DFE Pharma komende 2 jaar nog € 25 miljoen bijkomen.

Verlaging schulden

Door de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen kan Fonterra haar schulden met € 573 miljoen verlagen. CEO Miles Hurrell geeft aan blij te zijn met de progressie die in de afgelopen periode is geboekt. Een jaar geleden startte de zuivelgigant als gevolg van slechte resultaten met het volledig doorlichten van het bedrijf. Investeringen, deelnemingen en het productportfolio werden tegen het licht gehouden. Afgelopen maart kwam naar buiten dat het belang van 50% in DFE in de verkoop ging. Als reden voor het verkoop van deze bedrijfstak noemt de Nieuw-Zeelandse zuivelgigant substantieel kapitaal dat nodig is voor toekomstige groei van DFE.

Met de verkoop aan CVC Capital Partners lijkt in ieder geval voldoende kapitaal voorhanden. De firma beheert ruim € 75 miljard aan activa in 73 bedrijven wereldwijd. Fonterra blijft betrokken bij DFE als leverancier van grondstoffen en door de verstrekking van een rentedragende verkoperslening van omgerekend € 55 miljoen.

Groeiambities DFE

FrieslandCampina bevestigt de verkoop van het belang van Fonterra in DFE Pharma. De zuivelonderneming is van mening dat de toevoeging van CVC Capital Partners de groeiambities van DFE op de middellange en lange termijn kan faciliteren. De overname is nog wel afhankelijk van toestemming van de mededingingsautoriteiten.