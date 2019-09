Eerste ‘eigen’ merkkaas A-ware

Royal A-ware heeft kaasmerk Friesblond geïntroduceerd. Het is het eerste eigen merk dat bij zowel Albert Heijn als speciaalzaken en op de markt te verkrijgen is. In zekere zin markeert het daarmee een nieuwe stap, aldus COO Klaas de Jong.

A-ware produceert voornamelijk kaas voor andere opdrachtgevers, niet voor eigen merken. Friesblond is een romige 48+-kaas en wordt gemaakt in Heerenveen. In verpakte en gesneden vorm ligt het product eerst bij Albert Heijn, vanaf oktober ook bij kaasspeciaalzaken en op de markt. De kaas is vrij van kleur- en smaakstoffen en e-nummers. Marga Veenema, manager Marketing & Innovation: “We stellen de vraag van de klant voorop en in dit geval zagen we dat er marktkansen zijn voor een natuurlijke kaas zonder e-nummers en kleurstoffen. Onze kaasmakers in Heerenveen hebben de lekkerste kaas gemaakt die door zijn romige smaak echt anders is. We zijn er trots op! Friesblond is een eerbetoon aan onze boeren en kaasmakers.”