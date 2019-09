Dutch Dairymen Board bang voor inname stikstofruimte

Inname van latente stikstofruimte door de ‘eigen’ brancheorganisatie ZuivelNL.

Daar is melkveehoudersorganisatie Dutch Dairymen Board (DDB) bang voor. Ze stelt dat in een reactie op het advies van de Commissie Remkes over het stikstofbeleid. Remkes oppert de mogelijkheid van een algemeen verbindend verklaring (avv) op het gebied van stikstof, voor het verminderen van emissies. Ook is sprake van afroming van latente emissieruimte van bedrijven – hoe die in zijn werk zou moeten gaan is overigens nog onduidelijk, maar een avv wordt in dat verband niet genoemd.

Lidmaatschap ZuivelNL opzeggen

DDB-voorzitter Sieta van Keimpema koppelt die 2 wel aan elkaar en is bang dat straks via ZuivelNL latente ruimte wordt ingenomen. Om dat te voorkomen roept ze de lid-organisaties NMV en LTO op om binnen het bestuur van ZuivelNL zo snel mogelijk de garantie te eisen dat dit niet gebeurt. Lukt dat niet, dan zouden beide vertegenwoordigers van melkveehouders hun lidmaatschap moeten opzeggen voor 1 oktober. Daarmee zou ZuivelNL namelijk voor het komende jaar 2020 geen mandaat meer hebben om dergelijke besluiten te nemen.

Dit berust op een misverstand

Janine Luten, directeur ZuivelNL herkent het verhaal van DDB niet en noemt het ‘gekkigheid’: “Dit berust op een misverstand bij de DDB. ZuivelNL is helemaal niet van plan te doen wat de DDB aan ons toeschrijft. Het is iets wat het ministerie zou kunnen doen, maar daar gaan wij niet in mee. Dit is gekkigheid. De boeren hebben het al moeilijk genoeg. Dit veroorzaakt alleen maar ruis.”

NMV eens met DBB

Harm Wiegersma, voorzitter van melkveehoudersvakbond NMV is het met Van Keimpema eens dat dit nooit moet gebeuren. “Mocht dat gebeuren, dan is de beer los, dan stappen wij eruit”, zegt Wiegersma. Maar hij verwacht niet dat ZuivelNL ooit zo’n avv zou opstellen. “Ik kan me dat niet voorstellen. Van de boerenvertegenwoordiging, die de helft van de stemmen heeft niet, en van de zuivelindustrie ook niet. Dit gaat dus never nooit niet gebeuren.” LTO was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Van Keimpema zegt in reactie op de woorden van Luten: “Wij zijn eerder uitgemaakt voor doemdenkers, maar wat wij voorspellen komt meestal wel uit, dus moet dat bestuur toch snel de garantie geven dat zo’n avv er niet komt.”