Daling melkaanvoer vlakt wat af

De Nederlandse melkproductie kwam in augustus uit op gemiddeld 37.330 ton per dag.

Dat blijkt uit registraties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In juli was de gemiddelde dagproductie nog 37.460 ton.

In totaal werd in augustus ruim 1,157 miljoen ton melk geproduceerd door de Nederlandse melkveehouderij. Dat is meer dan in augustus vorig jaar, want toen stokte de productie bij 1,147 miljoen ton melk. Tot en met augustus is nu 9,283 miljoen ton melk opgehaald in Nederland. Daarmee blijft de productie achter bij vorig jaar. Toen werd in diezelfde periode ruim 9,486 miljoen ton melk opgehaald.

Het vetpercentage lag in augustus van dit jaar wel hoger dan een jaar terug. In totaal werd 47.814 ton melkvet geproduceerd, wat neerkomt op 4,23 procent. In vergelijking met juli is het vetpercentage licht gedaald, want in juli lag het gemiddeld vetgehalte nog op 4,26%.