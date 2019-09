DMK investeert rondom DOC Kaas en trekt belangen aan

De volledige overname van DV Nutrition door DMK past in het plaatje dat de Duitse zuivelreus verder investeert rond DOC Kaas, en meer activiteiten naar zich toe wil trekken. Volac wil elders investeren.

Langzaamaan trekt DMK een aantal belangen naar zit toe, die het eerder deelde met andere bedrijven. Belangen in onder meer weiverwerking en babyvoeding. De overname van het Volac-aandeel in joint-venture DV Nutrition te Hoogeveen (Dr.) past in dit straatje en komt niet als een verrassing.

Gerichte overnames door DMK

DMK wil sterker worden in toegevoegde waarde en denkt dit deels te realiseren door gerichte overnames. DV Nutrition is opgericht in 2003 als joint-venture tussen DOC Kaas en het Britse Volac en staat naast de kaasfabriek van DOC op het Hoogeveense zuivelpark. Hoe DV Nutrition de laatste jaren draaide, is moeilijk te achterhalen, maar het bedrijf is lange tijd zeer winstgevend geweest en behaalde omzetten van zo’n € 50 miljoen per jaar. Volac zag de joint-venture lange tijd als de parel in haar kroon (in totaal 6 fabrieken en diverse joint-ventures). Intussen is de markt voor wei en wei-ingrediënten gedaald, maar het bedrijf draait nog steeds goed. DMK wilde met de ontwikkeling van DV Nutrition echter een andere richting uit dan Volac. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de partners afscheid van elkaar namen.

De fabriek van DV Nutrition staat naast de kaasfabriek van DOC Kaas. Hier, in 2006, links op de foto. - Foto: Koos Groenewold

Levering kaas aan Jumbo

Volac is uitgekocht, maar wil beslist aanwezig blijven op de Europese markt – met sportvoeding, diervoeders en zuivelingrediënten, aldus een woordvoerder. Wellicht wordt elders nieuw geïnvesteerd. DMK haalt alle wei-activiteiten in Hoogeveen binnenshuis en zal voortaan ook zelf de verkoop ter hand nemen (dat doet Volac tot nu toe). Ook investeerde het ter versterking van DOC Kaas in de overname van Uniekaas. Als een van de grotere successen daarvan werd de kaas-belevering van Jumbo gevierd. Dat lijkt echter al weer verleden tijd, want nieuwkomer MAAZ in Bodegraven (Z.-H.) heeft die naar verluid weer van DOC afgesnoept.

IJsfabriek in Strückhausen

Na de overname van DV Nutrition rest er nog 1 andere deelneming van het oude DOC Kaas: die samen met Vergeer Kaas in kaasverwerker Kraats.

Eerder al kocht DMK haar voormalige ijsfabriek in Strückhausen terug van het Nederlandse Imeko – in eerste instantie alleen de grond en een deel van de gebouwen, na de ombouw tot fabriek voor babyvoeding ook de laatste productielijn van Imeko. Van al die acties is het idee dat de leden/melkveehouders er uiteindelijk beter van worden. Dit kost echter tijd.

Het is ondertussen niet zo dat DMK alles zelf wil doen. Zo heeft het samen met Arla nog een andere joint-venture voor de wei-verwerking: Wheyco. Verder verhuurt het productiecapaciteit aan Arla en FrieslandCampina voor de productie van Goudse en mozzarella-kaas.