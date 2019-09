CRV zoekt 10% voerkostenreductie voor melkvee

Fokkerijorganisatie CRV denkt 10% op de gemiddelde voerkosten te kunnen besparen door gerichter te fokken op voerefficiëntie. Verbeteren van de voerefficiëntie is daarbij ook beter voor het milieu. Een uitgebreide voerproef moet helpen de meest efficiënte koeien, nodig voor verdere selectie, te identificeren.

De fokkerij-organisatie is 2 jaar geleden al gestart met het op grote schaal meten van de voeropname op praktijkbedrijven. In 2020 zal CRV de gegevens verzamelen van ruim 1.600 koeien – een record – met als doel om uiteindelijk de kostprijs van melkproductie te verlagen en bij te dragen aan een duurzame productie.

De voeropname bij een melkkoe wordt grotendeels bepaald door de energiebehoefte voor melkproductie (melk, vet, eiwit) en voor onderhoud en groei (lichaamsgewicht). Daarnaast spelen verschillen in activiteit en vertering van voer een rol.

2 cent per kilo melk besparen met efficiëntere koeien

De voerkosten zijn meer dan 50% van alle variabele kosten om melk te kunnen produceren. Het is dus van belang efficiënte koeien te fokken. Dat wil zeggen koeien die hun voeropname beter benutten om melk te produceren.

De inschatting is dat door de voerefficiëntie bij melkkoeien te verbeteren ongeveer 2 cent per kilo melk aan voerkosten kan worden bespaard. Een efficiëntere benutting van voer heeft ook een positief effect op het milieu, omdat dan minder broeikasgassen worden uitgestoten en minder schaarse grondstoffen nodig zijn.

2 jaar geleden is CRV gestart met het verzamelen van voeropnamegegevens op praktijkbedrijven, vertelt Pieter van Goor, fokkerijspecialist en projectleider. “In juli 2017 zijn op een melkveebedrijf in Overloon voeropnamebakken, een doorloopweegstation en wateropname-units geïnstalleerd. Intussen zijn al van ruim 250 koeien veel accurate data verzameld, zoals voer- en wateropname, gewicht, productie, groei en saldo per koe per dag. Zoals verwacht, zien we grote verschillen in voerefficiëntie, van 1,2 kilo melk per kilo drogestofopname tot 1,8 kilo melk per kilo droge stof.

Verzamelen data moet betrouwbaarheid voerefficiëntie vergroten

Sinds maart worden ook voeropnamedata verzameld op een bedrijf in Nispen. Verder worden dit najaar nog op 3 extra praktijkbedrijven blauwe voerbakken geïnstalleerd, in Dalen, Bellingwolde en Emmer-Compascuum.

De komende jaren groeit de hoeveelheid voeropnamedata nog verder, omdat continu gemeten wordt op de bovengenoemde onderzoeksbedrijven en de 5 praktijkbedrijven van CRV. De CRV-praktijkbedrijven voor voeropname zetten ook op grote schaal CRV-stieren in, zodat de stieren met dochters aan de melk al veel sneller een grote betrouwbaarheid hebben voor voerefficiëntie.

In de komende 5 jaar wil CRV 5.000 koeien met voeropnamedata aan de referentiepopulatie toevoegen. De genomische fokwaarde voor voerefficiëntie van de InSire-stieren zal dan stijgen naar ongeveer 60%, schat CRV.