CBb: eenmalig verhuur grond geen reden fosfaatkorting

Een melkveehouder is ten onrechte gekort op zijn fosfaatrechten.

Het eenmalig en tijdelijk verhuren van een deel van zijn grond, net voor de peildatum 2 juli 2015, levert een individuele en buitensporige last op. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een recente uitspraak. LNV zal een nieuwe beslissing moeten nemen over de fosfaatruimte van de melkveehouder.

Landbouwgrond verhuurd aan een akkerbouwer

De melkveehouder had op 15 mei 2015 6,8 ha landbouwgrond verhuurd aan een akkerbouwer. Volgens LNV was de veehouder op de peildatum niet grondgebonden en produceerde meer fosfaat (bijna .2670 kg) dan zijn fosfaatruimte was (ruim 2.204 kg). Daarop werd er een korting toegepast van 236,5 kg. De verhuurde 6,8 ha had LNV buiten de berekening gehouden omdat deze verhuurd was.

Gehandeld in lijn met grondgebondenheid

Volgens het CBb is de melkveehouder uitsluitend niet grondgebonden omdat hij grond verhuurd had. De veehouder gebruikte de grond altijd zelf, maar had deze eenmalig en tijdelijk verhuurd. Ook heeft het tekort op geen enkele manier te maken met een beslissing om het bedrijf uit te breiden, stelt het CBb. Verder heeft de veehouder in 2015 mest op het verhuurde land afgezet en daarmee in feite gehandeld in lijn met de grondgebondenheid en verschilt het bedrijf niet van grondgebonden bedrijven.

Het CBb acht daarom het beroep van de veehouder gegrond en vindt het niet terecht dat de melkveehouder met een kostenpost van bijna € 38.000 komt te zitten door een vermeend ‘fosfaatgat’.