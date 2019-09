Bel houdt melkprijs vierde maand stabiel

Kaasmaker Bel Leerdammer houdt de melkprijs over de maand augustus gelijk.

Leveranciers ontvangen voor de vierde maand op rij een kale melkprijs van € 33,95 per 100 kilo. De maximale melkprijs bedraagt 36,55 per 100 kilo. Tot en met augustus betaalt Bel een gemiddelde kale melkprijs uit van € 34,48 per 100 kilo. Dat is 77 cent minder dan vorig jaar tot en met augustus. De kaasmaker zit daarmee in een vergelijkbare positie als FrieslandCampina, Hochwald Foods, DOC Kaas en A-ware, die ook alle minder melkgeld betalen dan vorig jaar.

Cono betaalt ongeveer hetzelfde melkgeld, de andere verwerkers betalen gemiddeld juist een iets hogere kale melkprijs. De grootste verbetering ten opzichte van 2018 realiseert het Noordwest-Europese Arla.