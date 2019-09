Aanvoer FrieslandCampina blijft licht afzwakken

De melkaanvoer van FrieslandCampina blijft onder de limiet die de onderneming heeft vastgesteld op grond van de plannen voor marktconforme groei.

Ook blijft de aanvoer licht achter ten opzichte van de totale Nederlandse melkproductie. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de aanvoercijfers van RVO.nl en de aanvoercijfers die FrieslandCampina met haar leden deelt.

Vorig jaar was FrieslandCampina goed voor ongeveer 75% van de Nederlandse melkaanvoer, dit jaar schommelt het aandeel van FrieslandCampina rond de 73%. Een van de oorzaken is dat de Amersfoortse zuivelreus in het laatste jaar een fors aantal leden kwijtraakte. Ook stopt een aantal ledenbedrijven. Daardoor ontstaat binnen de coöperatie latente productieruimte, die kan worden opgevuld door andere ledenbedrijven. Tot en met eind augustus bedroeg de latente ruimte van gestopte bedrijven ruim 16 miljoen kilo.

Bedrijfsaanvoerplafond 10,7 miljard kilo melk

Daarnaast moedigt FrieslandCampina de ledenbedrijven aan om onder het bedrijfsaanvoerplafond voor 2019 te blijven. Dit plafond bedraagt 10,7 miljard kilo melk. Deze hoeveelheid wordt vastgesteld aan de hand van de productie in het vorige jaar, vermeerderd met het percentage marktconforme groei dat directie en bestuur hebben vastgesteld. Per eind augustus was de aanvoer over de eerste 8 maanden 300 miljoen kilo lager dan het marktconforme groeiplan toestaat. De lagere aanvoer moet volgens FrieslandCampina gunstig uitwerken op het rendement van de onderneming.