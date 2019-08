Wilde zwijnen vernielen maispercelen

Boeren in het Gelderse Wapenveld en Heerde kampen met forse schade aan hun maisvelden door wilde zwijnen die zich te goed doen aan de maiskolven.

Dat meldt de Stentor op basis van een een rondgang langs een aantal boeren en jagers in de regio Wapenveld en Heerde. Met behulp van dronebeelden zijn de platgetrapte stukken mais goed zichtbaar. Jan Okkerse uit Wapenveld meldt dat zeker 25% van een 4 hectare groot perceel op de Rolders in Wapenveld verwoest is. Hij heeft dit jaar al voor zo’n € 1.000 afrastering geplaatst, maar de zwijnen duiken er toch nog onderdoor. “Je wordt er wanhopig van”, laat Okkerse de Stentor weten.

Schade melden bij BIJ12

Boeren kunnen een schadeclaim indienen bij BIJ12. Er moet dan wel een behandelingsbedrag betaald worden en er moet een bepaald minimumbedrag aan schade zijn. Bovendien moet je aan kunnen tonen dat je alles gedaan hebt om schade te voorkomen. Boer Okkerse liet de Stentor weten dat het te veel voeten in aarde heeft en hij al die moeite niet gaat nemen om de schade digitaal te melden.

Hond aangevallen

Een paar weken geleden werd in het nabij gelegen Gelderse Hoorn nog een hond aangevallen door een wild zwijn. De eigenaren moesten ermee naar de dierenarts. Na melding bij de gemeente werden de dierenartskosten niet vergoedt, ‘aangezien het om een wild dier gaat waar men geen controle over heeft’. Boeren en omwonenden geven aan dat er dit jaar veel meer wilde zwijnen lijken te zijn dan in andere jaren.

Limburg pakt wildschade aan

Niet alleen Gelderse boeren hebben last van de wilde zwijnen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) gaf begin dit jaar aan dat provincie Limburg als eerste provincie in Nederland gebiedsgerichte maatregelen gaat nemen om schade aan landbouwgewassen door wilde dieren te verminderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het aanleggen van rasters tegen wilde zwijnen en het gebruik van lasers om ganzen te verjagen. Het voorkomen van schade weegt voor de LLTB zwaarder dan het bestrijden ervan.