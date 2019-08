Voederwaarde gras hard onderuit

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de voederwaarde van vers gras naar een dieptepunt is gedaald.

De voederwaarde haalt op sommige plaatsen de 800 VEM niet eens meer. Oorzaak is de droogte en extreme hitte van afgelopen week.

Gemiddeld genomen ligt de voederwaarde op 925 VEM zo blijkt uit de monitor van Agrifirm. Daaruit blijkt ook dat het verloop van de voederwaarde overeenkomt met die van 2018, toen het ook extreem droog was.

Grote verschillen

De verschillen zijn groot. Vooral in de gebieden waar het niet of nauwelijks regende valt de voederwaarde tegen. Veehouders moeten daarom volop bijvoeren om de melkproductie nog enigszins in de benen te houden. Die productie kreeg onder invloed van de hitte van vorige week toch al een knauw. Geluiden uit de praktijk wijzen op productiedalingen variërend van enkele liters tot zelfs 8 à 9 liter per koe per dag. De gedaalde melkproductie lijkt deze week zich ook wel weer te herstellen. Het is echter vooral lastig om de oudmelkte koeien, veelal boven 200 lactatiedagen, weer op het oude niveau te krijgen.