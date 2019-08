Uniform-Agri en InTouch samen in koedata

Uniform-Agri, bekend van diermanagement-software, en InTouch, het voermanagement platform van Alltech, gaan samenwerken, zo hebben beide partijen bekendgemaakt. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van data ten behoeve van de melkveehouderij.

InTouch wordt gebruikt om assistentie te bieden bij het voeren van zo’n 300.000 koeien in 37 landen. De nadruk ligt daarbij op het bieden van inzichten en analyses ten behoeve van de optimale voeding voor de dieren. Deze informatie is beschikbaar voor veehouders en nutritionisten. Via de samenwerking met Uniform-Agri verwachten beide partijen dat de waarde van de beschikbare data nog beter kan worden benut ten behoeve van de zorg voor het dier en het rendement op het bedrijf. “Met de beschikbare informatie kunnen boer en nutritionist hun beslissingen beter afwegen en onderbouwen”, aldus beide partijen.

Inspelen op verandering

Conan Condon, directeur van InTouch: “Samen kunnen we de meest effectieve inzichten bieden en er voor zorgen dat de dieren het voer krijgen dat nodig is om in te spelen op de veranderingen die worden gesignaleerd in de melkgift.”

Gebruiksvriendelijke software-oplossingen

Directeur Harm-Jan van der Beek van Uniform-Agri vult aan: “Wij streven ernaar melkveehouders en hun toeleveranciers te ondersteunen met gebruiksvriendelijke software-oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheid en winstgevendheid van de onderneming. Samenwerken met InTouch helpt om de melkveehouder nog meer inzicht te geven in wat er speelt bij zijn dieren. Dat zal bijdragen aan betere resultaten op het boerenerf.”