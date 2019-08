Tot 10 procent koeiensterfte door ‘autobandenziekte’

Scherp materiaal dat met het voer is binnengekomen is in 5 tot 10% van de gevallen de oorzaak van acute sterfte van volwassen runderen in België.

Dit meldt de Belgische Diergezondheidsdienst DGZ. De officiële term voor de aandoening is Traumatische reticuloperitonitis/pericarditis (TRP). Dit komt voornamelijk voor bij volwassen melkkoeien, minder bij vleeskoeien en wordt zelden gerapporteerd bij andere herkauwers. De aangetaste koeien vertonen vaak vage symptomen zoals gewichtsverlies, een ruw haarkleed en een verminderde productie. Ze vertonen abdominale pijn (pijn in de buik), staan geregeld met opgetrokken buik, kreunen en hebben soms ademhalingsproblemen. Opreden van bloedingen TRP ontstaat door perforatie van de netmaag door een scherp voorwerp. Na opname raakt het scherpe voorwerp vast in het honingraatpatroon van deze maag. Door de spijsverteringsbewegingen van de voormagen kan het voorwerp door de netmaagwand heen gaan en verschillende vitale organen aanprikken, waaronder het hart, met als gevolg dat abcessen, uitgebreide vergroeiingen en soms ook bloedingen optreden. Autobandijzers De grote meerderheid van de teruggevonden scherpe voorwerpen bestaat uit scherpe autobandijzers. Autobanden worden vaak gebruikt voor het afdekken van de voederkuilen. Bij het vergaan van deze autobanden komen de ijzerdraden in de kuil of voedermengwagen terecht. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn autobandijzers de voornaamste boosdoeners, wat de naam ‘tyre wire disease’ verklaart. Schoon werken op en rond de kuil en het inbrengen van een kooimagneet in de netmaag kunnen veel problemen voorkomen. Autobanden worden vaak gebruikt voor het afdekken van de voederkuilen. - Foto: Koos Groenewold