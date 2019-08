Subsidieregeling kalvervloeren open

Vleeskalverhouders kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september subsidie aanvragen voor investeringen in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren.

Dit heeft RVO.nl bekendgemaakt. Vorig jaar is de regeling voor het eerst geopend, maar toen is het budget nog niet volledig opgebruikt. Er is nog zo’n € 7 miljoen te verdelen.

Bedragen

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten (exclusief btw) die worden gemaakt voor de aanschaf en installatie. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverhouder.

Wel en niet subsidiabel

Niet alles is subsidiabel. Zo geldt de regeling niet voor de aanschaf en installatie van tweedehands ammoniakreducerende apparaten of vloeren; voor bijdragen in natura, voor afschrijvingskosten en loonkosten als ook voor btw, behalve als de btw niet verrekenbaar is. Wel subsidiabel zijn de kosten voor de aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer, voor aanschaf van nieuwe roostervloeren en voor het laten infrezen van bestaande roostervloeren.