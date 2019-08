Stijging nitraatconcentratie grondwater op Koeien & Kansen-bedrijven

De gemiddelde nitraatconcentratie op Koeien & Kansen-bedrijven op zandgronden is voor het eerst sinds 10 jaar hoger dan de Europese norm van 50 milligram per liter.

Dit blijkt uit metingen van het afgelopen jaar, zo meldt Wageningen UR. De stijging is mogelijk een gevolg van droge weersomstandigheden en lagere grondwaterstand.

Stijging door relatief droog 2017

Het RIVM neemt jaarlijks watermonsters op de Koeien & Kansen-bedrijven. Na een forse daling in de eerste jaren van Koeien & Kansen stabiliseert vanaf 2008 de nitraatconcentratie zich net onder de 50 milligram per liter. In 2018 stijgt deze tot net boven de 50. Het is bekend dat de nitraatconcentratie wordt beïnvloed door de hoeveelheid neerslag. Een oorzaak voor de stijging zou het relatief droge jaar 2017 kunnen zijn. In hoeverre 2018 al meetelt, is niet duidelijk.

Bovenste meter grondwater

De watermonsters worden genomen in de bovenste meter van het grondwater. Uit modelstudies in het verleden is gebleken dat de verblijftijd van het nitraat in deze laag kan variëren van 1 tot wel 7 jaar. Daarom is het volgens de onderzoeker nog te vroeg voor conclusies op basis van alleen de stijging van de nitraatconcentratie in grondwater in 2018. Betrokken onderzoeker was niet bereikbaar voor vragen over de gevolgen van de recente droogte.