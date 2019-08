Stijging aantal opgezette kalveren

Het aantal opgezette vleeskalveren is in 2018 toegenomen met ruim 39.000 naar 1.784.802 dieren.

Het totaal aantal opgezette koppels nam toe met 323 naar 5.414. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Het gaat hier om een overzicht van de onder SKV controle vallende bedrijven.

870 staladressen met blanke vleeskalveren in 2018

Nederland, Duitsland en België telden in 2018 870 (2017: 893) staladressen met blanke vleeskalveren. Het aantal staladressen met rosévleeskalveren lag op 944 (2017: 973) en met startkalveren op 296 (2017:296).

In 2018 werden in totaal 1.215.903 blanke vleeskalveren opgezet (2017: 1.169.752). Het totaal aantal opgezette koppels blanke vleeskalveren nam toe van 1.930 naar 2.064. Het totaal aantal opgezette rosévleeskalveren kwam uit op 568.899 (2017: 575.924). Het aantal koppels rosévleeskalveren nam toe van 3.161 naar 3.350.

Sanctie voor 138 vleeskalveren

In het verslagjaar is in verband met de opzet van te jonge vleeskalveren voor 138 vleeskalveren een sanctie opgelegd. Daarnaast werden 134 kalveren (2017 519 kalveren) jonger dan 14 dagen aangevoerd op verzamelcentra. In deze gevallen kreeg het verzamelcentrum een sanctie. Aanvoer van kalveren jonger dan 14 dagen is volgens de SKV-reglementen uit gezondheidsoogpunt niet toegestaan.

Minimum vloeroppervlakte

In de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf is een minimum vloeroppervlakte vastgesteld afhankelijk van gewicht en leeftijd van het kalf. Bij een tekortkoming op dit punt wordt een boete opgelegd, hetgeen voor in totaal 341 vleeskalveren voorkwam.