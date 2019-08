Start kalf bepaalt levensduur

Agrifirm onderstreept in zijn nieuwsbrief het belang van een goede jongveeopfok.

Goed ontwikkelde, op tijd afkalvende vaarzen gaan zeker 1, en mogelijk zelfs 2 lactaties langer mee. Dat stelt Jeroen Jacobi, productmanager jongvee bij Agrifirm. Bij de meeropbrengst die daaruit volgt, vallen de kosten voor hygiëne, harder voeren of het verbeteren van huisvesting in het niet.

Eerste 6 weken al bepalend

Volgens Jacobi tonen de nieuwste inzichten aan dat de eerste 6 weken al bepalend zijn voor het ‘metabolisch programmeren’ van een vaars. Als veehouders dan niet hard genoeg voeren, niet in de juiste samenstelling, of er zijn diarree- of luchtwegproblemen, dan is dat op latere leeftijd niet meer te compenseren. De eerste 6 weken zijn dus al bepalend voor de levensduur van de koe. Verder stelt de specialist dat kalveren die in de opfokperiode goed groeien, zowel in kilo’s als in ontwikkeling van darmgezondheid en weerstand, op latere leeftijd minder gezondheidsproblemen hebben.

Afkalfleeftijd van vaarzen

Ook de afkalfleeftijd van de vaarzen speelt een belangrijke rol in het verhogen van de levensduur van de veestapel. Goed ontwikkelde vaarzen hebben minder kans op uitval in de eerste lactatie. En als vaarzen op een jongere leeftijd afkalven is dat ook gerelateerd aan een langere levensduur. Jacobi stelt dat verlagen van de afkalfleeftijd ongeveer € 225 per maand opbrengt.

Ontwikkeling vaarzen onderschat

Dat vaarzen toch nog altijd op gemiddeld 26 maanden afkalven, komt omdat veehouders de ontwikkeling van de dieren vaak onderschatten. Vaak zijn de dieren al eerder klaar voor inseminatie. Door regelmatig een hoogtemeting uit te voeren krijg je veel beter zicht op de ontwikkeling van het jongvee.