SOS Bioboeren start rechtszaak over fosfaatrechten

Tientallen biologische bedrijven zijn in financiële nood door fosfaatrechtenstelsel, zegt de stichting.

SOS Bioboeren gaat een rechtszaak aanspannen tegen de overheid in verband met het fosfaatrechtenstelsel. De biologische melkveehouders willen dat biologische boeren vrijstelling krijgen voor het stelsel, omdat ze geen gebruik maken van derogatie.

Na herhaaldelijke verzoeken vanuit de biologische sector voor vrijstelling voor het fosfaatrechtenstelsel heeft het ministerie van Landbouw SOS Bioboeren donderdag opnieuw laten weten dat ze geen vrijstelling krijgen. “Het is heel triest. Terwijl de minister zegt dat biologische boeren een warm hart toe draagt, volgt ze haar hart niet en laat ze biologische bedrijven kapot gaan met dit beleid”, zegt voorzitter Roel Oostra van SOS Bioboeren. Volgens hem zijn inmiddels tientallen biologische bedrijven in financiële nood door het fosfaatrechtenstelsel. Enkele bedrijven zijn overgenomen door de bank.

Derogatie

Oostra: “Terwijl biologische bedrijven juist de bedrijven van de toekomst zijn. We zijn extensief en grondgebonden en maken geen gebruik van derogatie. Als alle boeren in Nederland biologisch waren, hadden we geen mestoverschot, maar juist een tekort.” Oostra zegt dat de biologische boeren juist voldoen aan het toekomst van kringlooplandbouw waar Schouten voor staat, maar dat ze met haar fosfaatrechtenbeleid juist de intensieve melkveehouders beschermt.

In Brussel krijgen we gelijk

Steun van Greenpeace

SOS Bioboeren, een stichting die opkomt voor de belangen van biologische melkveehouders, gaat nu een rechtszaak aanspannen. Het benodigde geld hiervoor hebben ze bijna bij elkaar verzameld, mede door steun van Greenpeace. Oostra heeft goede hoop op de rechtszaak. “We hebben meermaals contact gehad met Brussel over deze zaak. In Brussel krijgen we gelijk. Ze zeggen dat Nederland de biologische sector mag uitzonderen van het fosfaatrechtenstelsel.”

Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend. De biologische boeren worden bijgestaan door advocaat Martijn de Winter van Van Ardenne & Crincle Le Roy Advocaten.