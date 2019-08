Runderslachtingen terug op normaal niveau

Het aantal runderslachtingen ligt tot en met week 30 van dit jaar op 290.050 stuks. Dat zijn ruim 62.000 dieren minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl.

Het slachtniveau ligt weer ongeveer op het niveau van 2015 en daarvoor. Een jaar later stond de teller voor het aantal slachtingen tot dezelfde week (eind juli) op bijna 322.000 runderen; in 2017 waren dat ruim 419.000 dieren. De piek in afvoer ligt dit jaar in de eerste maanden van het jaar. Vanaf eind april worden 10.000 slachtingen per week niet meer gehaald.

2017 recordjaar runderslachtingen om fosfaatregelgeving

Ook het gemiddelde geslacht gewicht is aan verandering onderhevig; tot en met week 30 ruim 365 kilo per rund. Dat is een stuk hoger dan vorig jaar toen het gewicht bijna 329 kilo bedroeg. Ook de jaren ervoor lag het gemiddelde slachtgewicht tussen 310 en 330 kilo per dier.

De slachtaantallen zijn de afgelopen jaren sterk beïnvloedt door de fosfaatregelgeving voor met name de melkveehouderij. In 2017 is om die reden een recordaantal van ruim 701.000 runderen geslacht met perioden van bijna 20.000 dieren per week. De jaren ervoor lag het aantal runderslachtingen iets boven 500.000 per jaar. In 2018 was een flinke afname in slachtaantallen te zien. Het gros van de dieren op melkveebedrijven was al afgevoerd. Ook kocht een deel van de veehouders fosfaatrechten aan. Wel speelde in dat jaar mogelijk de droogte een beperkte rol bij de afvoer van dieren.