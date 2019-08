Resultaten humuszuur bij bestrijding onkruid hoopvol

Humuszuren hebben mogelijk een positieve invloed op de werking van onkruidbestrijdingsmiddelen als glyfosaat.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van DLV-onderzoek naar de biostimulant in het project Verduurzaming maisteelt op puur veen in Friesland.

Verder zijn bij het bestrijden van overblijvende grassen na voorgewas (Italiaans raaigras) hoopgevende resultaten behaald met behulp van humuszuren.

Beter bestand tegen stress of droogte

Een biostimulant helpt de plant om voedingsstoffen efficiënt te gebruiken of beter bestand te zijn tegen stress of droogte. Ook kan het middel de kwaliteit van de oogst verbeteren. Nadeel is dat claims vaak niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In deze toepassing is het idee dat bepaalde bestanddelen uit de humuszuren zorgen voor een betere werking van werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen.

Terugdringen van bestrijdingsmiddelen

Het 2-jarig project is een vervolg op veldproeven met maisteelt zonder ploegen op veen. Het nieuwe onderzoek is gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het toepassen van niet-kerende grondbewerkingen. Daarbij wordt ingezet op het tegengaan van oxidatie van veen, reductie van de CO 2 -emissie en het terugdringen van chemiegebruik in de maisteelt op veen.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is het Bestjoerlik Oerlis Feangreidefisy (BOF) dat maïsteelt op veen zonder ploegen wil stimuleren. Het BOF bestaat onder andere uit provincie Friesland, de Friese Milieu Federatie en 7 Friese landbouworganisaties. Mais op veen heeft voordelen ten opzichte van gras omdat het efficiënter met grondwater omgaat dan gras. Ook draagt het in het rantsoen bij aan minder uitstoot van methaan en ammoniak. Een bekend nadeel is de hoge onkruiddruk.